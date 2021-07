Weekend w Polsce: Nadodrze

Ponownie jesteśmy nad rzeką, tym razem w okolicach rezerwatu przyrody Bukowa Góra, skąd roztacza się wyjątkowo efektowny widok na odrzańską dolinę. Kilka kilometrów dalej na południe natrafimy na jedną z najciekawszych ścieżek rowerowych w kraju! Dawny most kolejowy w Stanach pod Nową Solą jest dziś najdłuższym pieszo-rowerowym mostem w Polsce. Przemierzając go warto zwrócić uwagę na położone na zachodnich filarach bliźniacze budynki-strażnice. W nomenklaturze wojskowej to tzw. blokhauzy. Połączone korytarzami wartownie zbudowano, by ostrzegać przed nacierającym nieprzyjacielem.