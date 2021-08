Wiemy jak wejść do Energylandii za 1 zł! Sprawdź kilka trików na tańsze bilety!

2. Bilet urodzinowy za 1 zł

Wszyscy Jubilaci do 18 roku życia włącznie, w dniu swoich urodzin wchodzą do Energylandii za złotówkę! Jeśli masz urodziny to jedź do Energylandii - to idealne miejsce na świętowanie. Bilet urodzinowy można zakupić jedynie w kasie Parku po okazaniu dokumentu potwierdzającego datę urodzin. Takim dokumentem może być legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia. Promocja jest również dostępna dla Jubilatów, którzy obchodzą urodziny w czasie, gdy Park był jeszcze zamknięty (przed sezonem) lub po sezonie. Zobacz, kiedy w Energylandii świętują Twój dzień urodzin klikając w datę swoich urodzin w kalendarzu na stronie TUTAJ. Np. Osoby, które miały urodziny 11 marca, mogą kupić bilet urodziny 11 września!