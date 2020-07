Wrocław. Pasażer żartował, że ma granaty i karabin. Słono za to zapłaci

39-latek leciał z lotniska Strachowice we Wrocławiu na Teneryfę. Stojąc w kolejce w strefie check-in, postanowił pożartować. Pochwalił się, że ma w bagażu kałasznikowy i granaty. Na pokład wpuszczono go wyłącznie za zgodą warunkową kapitana. Żart będzie go kosztował 500 zł.

Żarty na temat materiałów wybuchowych nie są mile widziane na lotnisku (Getty Images)