Wyprawa w góry - na jaką ochronę przed słońcem postawić?

Ochrona skóry w górach - jaki najlepszy krem do twarzy wybrać?

Na górskich szlakach jesteśmy zdecydowanie bardziej narażeni na promieniowanie ultrafioletowe. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wraz ze wzrostem wysokości powietrze staje się coraz rzadsze i w tym samym momencie dociera do nas więcej szkodliwych promieni UV. W przybliżeniu co około sto metrów promieniowanie wzrasta aż o 20%. Oznacza to, że na wysokościach dociera do nas spora ilość szkodliwych promieni, nawet przy dużym stopniu zachmurzenia.