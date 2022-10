Wyścigi smoczych łodzi przyciągają w Chinach tłumy. Jaka jest ich historia?

W ramach obchodów Święta Smoczych Łodzi Chińczycy często przystrajają również swoje drzwi wejściowe pachnącymi bukietami ziół. Niegdyś wierzono, że to sposób na odpędzenie demonów i zapobiegnięcie chorobom. Wypełnione sproszkowanymi roślinami amulety przyczepiano do warkoczyków lub przyszywano do dziecięcych ubrań, służyły one też jako naszyjniki. Inny intrygujący zwyczaj związany z tym dniem dotyczy butów. Przed laty dzieci nosiły obuwie z wizerunkiem tygrysa, co miało im zapewnić długowieczność, spokój i szczęście.