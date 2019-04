Zimna majówka w Tatrach. Deszcz i śnieg pokrzyżują wielu turystom plany

W Zakopanem deszcz i śnieg, z kolei w Tatrach opady śniegu. Są na tyle intensywne, że przyczyniły się do zagrożenia lawinowego. To z pewnością nie będzie ciepło wspominana majówka w górach.

Niestety nie ma co liczyć na poprawę pogody. Śnieg już pojawił się w samym Zakopanem, ma też sypać w kolejnych dniach. - Do końca weekendu trzeba spodziewać się opadów - zarówno deszczu, jak i śniegu - mówi Michał Furmanek z zakopiańskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

- 1 maja będzie pogodnie, ale nie będzie szału jeśli chodzi o temperatury - temperatura maksymalna 10 do 12 stopni, 2 maja także pogodny, ale w górach będzie wiał dość silny wiatr, do 60 km na godzinę. Noce bardzo chłodne - spadek temperatury prawie do zera. Kolejny atak zimy szykuje nam się w nocy z 3 na 4 maja. Opady śniegu pojawią się również w Zakopanem. Temperatura spadnie do zera stopni, także zima nie daje za wygraną - informuje Furmanek.