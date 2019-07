Zmiany w bufetach śniadaniowych. Marnuje się zbyt wiele żywności

Sieć hotelowa AccorHotels deklaruje, że tygodniowo wyrzuca ok. 700 kg jedzenia. Warszawskie hotele wprowadzają zmiany, mające na celu dostosować ilość jedzenia do potrzeb klientów. Najpierw zaczęto ważyć odpadki spożywcze.



Wprowadzone zmiany mogą pomóc obniżyć marnowanie żywności nawet o 30 proc. (Shutterstock.com, Fot: shutterstock.com)

Najwięcej żywności marnuje się właśnie na śniadaniach, gdzie goście hotelowi mają pełną dowolność w doborze składników. Ale za to przecież kocha się hotelowe śniadania, na których można jeść do woli. Średnia porcja śniadaniowa to ok. 400 g. jedzenia - tyle wystarczy, żeby się najeść. Goście często nakładają na talerz o wiele więcej, niż są w stanie zjeść.

- Poczyniliśmy już pewne kroki, np. zmniejszyliśmy talerze, by gość nakładał więcej tylko, gdy ma na to ochotę, a nie od razu. Porcjujemy posiłki, zamiast podawać je w większej misie. Dopasowujemy się także do preferencji gości, którzy jedzą dziś więcej warzyw, a nieco mniej mięsa – mówiła w rozmowie z Gazetą Wyborczą Katarzyna Nowak, menedżerka w sieci AccorHotels

Podobne zmiany wprowadzono również w wielu hiszpańskich kurortach, gdzie marnowane były ogromne ilości pożywienia. Hotelarze z Benidorm i Costa Blanca zapowiedzieli podjęcie działań, które będą miały na celu zmianę przyzwyczajeń żywieniowych konsumentów. Zmniejszony zostanie wybór produktów w ofercie śniadaniowej, a posiłki podawane będą na talerzach, w postaci gotowych porcji.

Grupa hotelowa IHG ma zamiar wprowadzić inteligentne algorytmy oraz sztuczną inteligencję, które pomogą w kształtowaniu polityki żywieniowej. Zainstalowane zostaną specjalne wagi oraz kamery, analizujące składniki wykorzystywane do produkcji posiłku, a także to, co na talerzach pozostanie.