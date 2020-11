ZNAMY LAURETÓW ROMANCE TV AWARD 2020

Celem organizowanego przez stację Romance TV konkursu jest wyróżnienie i docenienie rodzimych hoteli, w których pary mogą spędzić wyjątkowe chwile jak rocznice, śluby, weekendy we dwoje. W tym roku konkurs został poszerzony o dodatkową kategorię, jaką jest „Najbardziej romantyczna restauracja w Polsce”. Do finału zakwalifikowało się 20 hoteli oraz 18 restauracji z całego kraju. To spośród nich Jury pod przewodnictwem ambasadora stacji Daniela QCZAJ’a wyłoniło zwycięzców w czterech kategoriach. Po raz pierwszy w historii mamy także nagrody ex aequo oraz sytuację, gdy jeden hotel zwyciężył w dwóch kategoriach.