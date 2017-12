7+7. Odpoczynek ze zwiedzaniem w topowych lokalizacjach Europy

Wycieczki objazdowe typu 7+7, czyli zwiedzanie z odpoczynkiem, od kilku lat pozostają turystycznym hitem. Wybraliśmy najtańsze top 3 na nadchodzący sezon 2018: sprawdź oferty wycieczek 7+7 do Chorwacji, Węgier i Czarnogóry.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Chorwacja to jeden z popularniejszych kierunków na odpoczynek połączony ze zwiedzaniem (Shutterstock.com)

Chorwacja – najtańsze wycieczki objazdowe

Spośród wycieczek typu 7+7 odpoczynek + zwiedzanie na rok 2018 wyróżnia się Chorwacja. Najtańszy wyjazd tego typu znaleźliśmy już za 1008 zł – to "**Pod niebem Dalmacji**". Cena obejmuje łącznie 10 dni w czerwcu z przejazdami komfortowym autokarem z rożnych miast Polski, śniadaniami i obiadokolacjami. Zakwaterowanie to 9 noclegów oraz plażowanie nad krystalicznie czystym morzem w miejscowości Orebića w popularnym kompleksie wakacyjnym z licznymi atrakcjami.

Pixabay.com Podziel się

Temperatura w Chorwacji w ciągu dnia wynosi wówczas przeciętnie 26 st. C, nocą natomiast jedynie lekko spada poniżej 20 st. C, a nasłonecznienie jest bardzo wysokie. Realizacja zwiedzania odbywa się według programu obejmującego m.in. Dubrovnik (gdzie kręcono kultową już "Grę o tron"), Medjugorje, Mostar, Wodospady Kravica, Lovist, Nakovana. Należy przygotować 20 euro od osoby na bilety wstępu, a także opłatę miejscową w wysokości 75 zł.

Kolejne atrakcyjne, tanie 7+7 w Chorwacji to autokarowa wycieczka objazdowa "**Urocze zakątki Chorwacji**". Po drodze mijane będą Czechy, Słowacja, Węgry. Wyjazd pod koniec sierpnia, kiedy upały na miejscu już nieco odpuszczają. W ciągu dnia we wrześniu w Chorwacji odnotowuje się średnio 25, nocą 17 st. C, przy 22 st. C wody morskiej. Przez 4 dni wypoczywamy w miejscowości Cirkvenica w regionie Kvarner, w obiekcie typowo turystycznym w lasku wśród śródziemnomorskiej roślinności, w pokojach 2-osobowych z łazienkami. Następnie zwiedzamy najpiękniejsze zakątki Istrii, takie jak Pula, Rovinj, Poreč, Opatija, Wyspa KRK - Starówka, Vrbnik, Zatoka Soline, Park Narodowy Plitwickie Jeziora. Oferta obejmuje opiekę rezydenta w trakcie całej wycieczki, a także ubezpieczenie. Na miejscu uiszczamy dodatkowo opłatę miejscową (75 zł) oraz za bilety wstępu (ok. 35 euro od osoby).

Węgry – zwiedzanie i odpoczynek

Pixabay.com Podziel się

Na etapie wyboru wycieczek objazdowych warto zwrócić uwagę na wyjazdy first minute, które wiążą się z gwarancją niezmienności niskiej ceny. Doskonałym przykładem jest wycieczka "**U Bratanków - Balaton + Budapeszt**". W czerwcu Węgry są już bardzo ciepłe – w dzień jest ok. 24 st. C, nocą natomiast temperatura spada do 13 st. C przy temperaturze wody wynoszącej 16 st. C i 10 godzinach pełnego nasłonecznienia. Przy tak idealnych warunkach do wypoczynku i zwiedzania Węgry stanowią idealny cel podróży tuż przed szczytem sezonu turystycznego.

Po dotarciu na miejsce następuje zakwaterowanie w hotelu nad brzegiem Balatonu. Program wycieczki na Węgry jest ułożony naprzemiennie: dni na plażowanie oraz zwiedzanie przeplatają się ze sobą, intensywność realizacji harmonogramu nie jest więc zbyt wysoka. W cenie 7 noclegów ze śniadaniami oraz obiadokolacjami. Będziemy mieli okazję zobaczyć m.in. najstarsze i najpiękniejsze miasta węgierskie (Budapeszt, Veszprem, Herend, Tihany, Balatonfured, Heviz, Keszthely, Badacsony) oraz malownicze jezioro Balaton, popływać na kąpielisku termalnym czy udać się na wycieczkę promem. Na bilety wstępu i inne opłaty należy przygotować ok. 38 euro i 35 zł.

Czarnogóra – 7+7 na sezon 2018

Pixabay.com Podziel się

Czarnogóra powstała po rozpadzie Serbii i Czarnogóry i stopniowo staje się coraz popularniejszym celem turystów z całego świata. Latem temperatury dochodzą tutaj do 30 st. C. Polecamy wyjazdy wiosną lub jesienią, np. we wrześniu. Doświadczymy wówczas przyjemnych 25 st. C w ciągu dnia i 18 nocą przy temperaturze wody morskiej wynoszącej ok. 22 st. C.

W ramach wycieczki objazdowej "**Czar Riwiery + HSC kompleks**" spędzimy w Czarnogórze 9 noclegów ze śniadaniami i obiadokolacjami. Zakwaterowanie odbywa się w wakacyjnym kompleksie przy promenadzie, ok. 50 m od plaży w kurorcie nadmorskim Sutomore na Riwierze Czarnogórskiej. Wypoczynek w śródziemnomorskim klimacie uatrakcyjnia zwiedzanie najistotniejszych pod względem turystycznym lokalizacji w regionie: Kotoru, Budvy, wysepki Sveti Stefan, Virpazaru nad jeziorem Szkoderskim, Starego Baru, Ulcinj, Szkodry. Na bilety i opłaty (uiszczane na miejscu) przyda się 25 euro i 65 zł.