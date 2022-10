A gdyby tak móc zasypiać i budzić się na lawendowym polu...

Lovendowy relaks dla dwojga

Kameralny hotel, zlokalizowany w uzdrowisku termalnym Uniejów to również doskonałe miejsce na romantyczny weekend SPA pachnący lawendą. A taki weekend potrafi błyskawicznie zniwelować stres i zmęczenie. Baseny, sauny, masaże, zabiegi – każdy od czasu do czasu powinien zafundować sobie odrobinę luksusu. Lawenda ma niezwykłą moc zapachu. Kwiaty lawendy kryją w sobie wszystkie najbardziej pożądane dla zdrowia i relaksu składniki - lawenda reguluje działanie centralnego układu nerwowego, w stanach rozdrażnienia działa odprężająco i kojąco, natomiast w przypadku wyczerpania delikatnie pobudza, ułatwia zapamiętywanie, ale też zapewnia spokojny, regenerujący sen. – "Bazując na wszechstronnych właściwościach lawendy przygotowaliśmy specjalny pakiet "lovendowy", na wypoczynek w tygodniu lub pełen weekend"- mówi Marcin Chudzik, dyrektor/ współwłaściciel Medical Spa Hotel "Lawendowe Termy". –" Nasze SPA stworzone zostało z myślą o wszystkich, którzy pragną zadbać o zdrowie i urodę, odpocząć, zrelaksować się i oderwać od codzienności". Gabinety są nowocześnie wyposażone i wypełnione wyjątkową kompozycją zapachową, dedykowaną specjalnie dla naszego SPA. To miejsce do komfortowego wypoczynku, połączonego z zabiegami pielęgnacyjnymi i odmładzającymi, z bogatą ofertą rytuałów i masaży i zabiegów dla dwojga.