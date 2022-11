Biwakowanie na dziko – czy to legalne?

Biwakowanie poza polem namiotowym — czy to legalne?

Większość turystów, który wybierają nocleg poza hotelem, spotyka się na polach namiotowych, na specjalnie wybranych i przygotowanych do tego terenach. Tutaj możesz nie tylko rozbić namiot, ale często także skorzystać z sanitariatu, a także skorzystać z pomieszczeń kuchennych, odpocząć w trochę bardziej "cywilizowanych" warunkach. Co jednak, jeśli chcesz rozłożyć namiot poza polem namiotowym? Czy spędzenie nocy w lesie jest legalne? Okazuje się, że w Polsce biwakowanie "na dziko" nie jest zabronione. Nie oznacza to jednak, że namiot możesz sobie rozbić w absolutnie dowolnym miejscu. Trzeba bowiem pamiętać, że zawsze jesteś na czyimś terenie i ten ktoś powinien wyrazić na twój pobyt zgodę.