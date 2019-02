Gorące źródła dla zdrowia i relaksu. Polska trzecią geotermalną potęgą Europy

Choć właściwości wód termalnych nie zmieniają się w ciągu roku, gdy pogoda nas nie rozpieszcza, doceniamy ich dobroczynny wpływ na ciało i ducha, zwłaszcza działanie rozgrzewające. Na szczęście, by wygrzać się w bogatych w minerały źródłach nie musimy wyjeżdżać z Polski.

Termy w sanatorium "Zdrój Wojciech" znajdują się w budynku zwieńczonym barokową kopułą (Shutterstock.com)

Nasz kraj jest trzecią termalną potęgą Europy, zaraz po Słowacji i Węgrzech. Gdzie szukać gorących źródeł?

W Sudetach

Największy wybór term oferuje górzyste południe Polski. Prawdziwym zagłębiem jest Podhale, ale wodne uzdrowiska znajdziemy też u stóp Sudetów. Tu właśnie znajdują się jedne z najbardziej znanych wodnych uzdrowisk w Polsce ‒ Cieplice.

Tym, co wyróżnia leżące w granicach Jeleniej Góry termy, jest bardzo wysoka temperatura wody ‒ 87 st. C. Ale bez obaw. Zanim trafi do leczniczych basenów, jest odpowiednio schładzana. Na szczęście rozpościerający się z termalnych basenów widok, nie wymaga żadnych zmian. Piękna panorama Karkonoszy to dodatkowy atut kąpieliska.

Będąc w Sudetach warto odwiedzić też gorące źródła w innym słynnym uzdrowisku, Lądku Zdrój. To termy z bardzo bogatą historią. Gościł w nich m.in. John Quincy Adams ‒ szósty prezydent USA, żona króla Prus Wilhelma III, a Wolfgang Goethe świętował tu swoje urodziny.

Termy w sanatorium "Zdrój Wojciech" znajdują się w budynku zwieńczonym barokową kopułą, a dodatkowo można skorzystać z pijalni wód mineralnych. Lądek-Zdrój to doskonały adres, aby zadbać o zdrowie i dobry nastrój.

W Tatrach

Jeszcze większy wybór gorących źródeł znajdziemy na Podhalu. W Białce Tatrzańskiej możemy zanurzyć się w gorącej wodzie (ok. 38 st. C) zawierającej optymalny poziom cennych siarczków, krzemionek i innych mikroelementów. Znajdująca się tu Terma Bania to jeden z największych tego typu ośrodków w Polsce. Kusi nie tylko geotermalnymi wodami i szeroką ofertą rekreacyjną, ale przede wszystkim świetną lokalizacją. Usytuowana przy jednym z największych polskich centrów narciarskich, Kotelnicy, przyciąga zmęczonych po całym dniu szusowania narciarzy i gwarantuje piękne widoki na góry.

Prawdziwym "wodnym" liderem, jeśli chodzi o wielkość kompleksu, jest terma w Bukowinie Tatrzańskiej. Na gości czeka tu 20 basenów o temperaturze między 30 a 38 st. C. Do odwiedzin zachęcają już same nazwy, np. dla starszych "Bonior Basiasty" czy "Łostry Śwung" dla najmłodszych. Termy w Bukowinie to kolejne gorące źródła, z których możemy podziwiać zaśnieżone szczyty gór.

Piękne widoki będą nam towarzyszyć także w czasie relaksu w mocno zmineralizowanych wodach w termach w Szaflarach. Wizyta w gorących źródłach usytuowanych zaledwie 17 km od Zakopanego, to świetny pomysł na relaks po dniu wypełnionym górskimi wędrówkami.

Nie tylko na południu Polski

Gorących źródeł nie brakuje też w głębi kraju. Jeśli chcemy podreperować zdrowie, ulżyć bolącym stawom czy poprawić pracę układu pokarmowego, powinniśmy wybrać się do Solca-Zdroju, który słynie z wody o bardzo wysokim stężeniu solanki siarczkowo‒siarkowodorowej.

Z leczniczych właściwości słynie też solanka z Uniejowa. Kąpiel w tutejszych gorących źródłach nie tylko relaksuje, ale i pomaga przy dolegliwościach skórnych, reumatycznych i nerwicach.

Jednym z nielicznych miejsc w północnej części kraju, gdzie możemy się wykąpać w leczniczych termalnych źródłach jest Lidzbark Warmiński. Z dobrodziejstw gorącej wody od 2016 r., można tu korzystać w Termach Warmińskich.

Mieszkańcy największych miast centralnej Polski nie muszą czekać na urlop, by zanurzyć się w termalnych źródłach. Warszawiacy w kilkadziesiąt minut mogą dojechać do Mszczonowa, gdzie zaznają przyjemności zanurzenia się w wodzie o temperaturze ok. 35 st. C. W pozbyciu się stresu, a także wielu problemów zdrowotnych z pewnością pomoże też inhalacja w grocie solnej.

Spragnieni gorących kąpieli Poznaniacy, nie muszą nawet wyjeżdżać z miasta. Wystarczy wybrać się na Maltę ‒ dodajmy poznańską Maltę. Gorące źródła zostały tu odkryte przy okazji wykopywania znanego w całej Europie sztucznego akwenu wodnego, a płynąca z nich woda skierowana do kompleksu rekreacyjno-sportowego z 9 basenami. Dwa z nich to baseny geotermalne. W trzecim znajduje się gorąca, mająca prozdrowotne właściwości solanka.

Polskich miast, miasteczek i ośrodków, w których można zażyć relaksującej kąpieli w wodach termalnych jest oczywiście znacznie więcej. Wystarczy poszukać takich kompleksów w naszej okolicy, a jeśli zajdzie taka potrzeba, pojechać na południe kraju, gdzie jeszcze przez kilka tygodni będzie można cieszyć się urokami pięknej zimy, jednocześnie niekwestionowaną przyjemnością korzystać z pławienia się w gorących źródłach.

