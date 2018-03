Ostatnie tygodnie przedsprzedaży first minute na lato

Marzec to ostatni miesiąc, w którym można skorzystać z wakacyjnej oferty first minute. A warto – biura podróży w zamian za rezerwację ze sporym wyprzedzeniem dają duże rabaty, zniżki dla dzieci i wiele innych bonusów. Wybraliśmy najlepsze propozycje wczasów first minute.

Bułgaria – first minute na każdą kieszeń

Do najpopularniejszych letnich kierunków nadal należy Bułgaria i nic w tym dziwnego. Bałkańskie państwo ma wiele zalet – od pogody, przez możliwość porozumiewania się z jego mieszkańcami po polsku, po wciąż niskie ceny. Biura podróży potrafią jednak wyśrubować ceny pobytu w miejscowych hotelach, dlatego warto korzystać z ofert first minute.

Jaki wybrać kurort w Bułgarii? Ponieważ ten kraj nie słynie raczej ze znanych muzeów i zabytków, warto zakotwiczyć w miejscowości, w której można wybierać spośród dziesiątek plaż. Takiej jak Słoneczny Brzeg, Warna czy Złote Piaski. Każda z nich stwarza możliwość wylegiwania się na czyściutkim piasku – to w dużej mierze zasługa hoteli, które częściowo "sprywatyzowały" nadbrzeża, wstawiając tam własne leżaki i parasole. A znalezienie hotelu z wydzieloną częścią plaży to w Bułgarii bułka z masłem.

Bułgarię warto wybrać także ze względu na życie nocne. Po zmroku większość kurortów tętni życiem. Oświetlone ulice, setki restauracji, barów, a do tego kluby – tak nocą wyglądają nie tylko Słoneczny Brzeg czy Złote Piaski, ale też mniejsze ośrodki, np. Sozopol.

Ale w Bułgarii coś dla siebie znajdą także miłośnicy spokoju i ciszy. Polecamy Albenę położoną na północnym wschodzie kraju. Miasto słynie ze wspaniałego mikroklimatu (w sąsiedztwie znajduje się rezerwat przyrody Bałtata) oraz niewielkiego ruchu samochodowego, do czego przyczyniają się sieci wypożyczalni rowerów i długie kilometry tras dla tych pojazdów.

Turcja – wymarzony kraj na letnie first minute

Turyści, którzy chcą pojechać na urlop first minute, bardzo chętnie wybierają też Turcję. Powody? Praktycznie te same co w przypadku Bułgarii, plus unikalna turecka kultura. Czyli: słonecznie, niedrogo, a przy tym niezwykle ciekawie.

Turcja obfituje zwłaszcza w muzea i meczety. Na wycieczkę do Stambułu, z obowiązkowym zwiedzaniem Hagii Sophii i Błękitnego Meczetu, a także zakupami na Krytym Bazarze lub Bazarze Egipskim, można załapać się będąc w niemal każdym zakątku tego kraju. Świetną opcją jest też podróż do Amasyi – miejscowości otoczonej przez Góry Pontyjskie, w której znajdują się grobowce władców Pontu (wykute w skale!), a także pozostałości po wybudowanej w czasach Bizancjum cytadeli.

A co z plażami? Jedne z najpiękniejszych można znaleźć na Wybrzeżu Egejskim, przy granicy z Grecją. Zalicza się do nich Błękitna Laguna położona w miejscowości Ölüdeniz, która w 2011 r. dostała nawet Turystycznego Oskara! Tych, którzy chcą się opalić i popływać, zachwyci też kurort Kuşadası nad Morzem Egejskim - jego plaże szczególnie pięknie wyglądają w czasie zachodów słońca.

Egipt – wczasy first minute na bogato

Egipt z roku na rok jest coraz tańszy, a korzystając z oferty wakacji first minute w tym państwie można ubić jeszcze lepszy interes. Turnus w ekskluzywnym, 5-gwiazdkowym hotelu rzut beretem od morza można wykupić już za około 1800 zł (w przeliczeniu na jedną osobę).

Wbrew pozorom nie każdy egipski kurort jest taki sam. Chodzi oczywiście o atrakcje, które zastaniemy na miejscu. Przykładowo do Szarm el-Szejk najlepiej wybrać się, jeśli uwielbiamy sporty wodne. Wody Morza Czerwonego stwarzają tam wyborne warunki do windsurfingu, kitesurfingu i nurkowania. W Szarm el-Szejk warto spróbować też czegoś bardziej ekstremalnego. Na przykład latania paralotnią przyczepioną do motorówki.

Również w Marsa Alam główną atrakcją są sporty wodne, z nurkowaniem na czele. Powodem jest możliwość podziwiania cudownych raf koralowych, takich jak Dabur i Elphistone.

Tymczasem podczas letniego first minute w Hurghadzie warto nurkować nie tylko po to, by oglądać rafy koralowe, ale również wraki zatopionych statków. Takie możliwości daje wyjątkowa Zatoka Makadi – trzeba jednak zejść na głębokość minimum 20 m. Ci, którzy nie potrafią pływać, w Hurghadzie mogą wybrać się w rejs łodzią podwodną albo łodzią z przezroczystym dnem.

W każdym egipskim kurorcie latem można być natomiast pewnym doskonałej pogody (z przynajmniej 27-stopniową średnią temperaturą), ogromnych plaż i bogatej oferty życia nocnego – bary i restauracje są prawie wszędzie, nietrudno trafić też na dyskotekę.