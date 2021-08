Polska liderem rozrywki. Energylandia z największą ilością roller coasterów w Europie!

Pierwszy roller coaster w Polsce powstał już w 1911 r., jednak na rozwinięcie tej formy rozrywki musieliśmy sporo poczekać. Wraz z otwarciem Energylandii, w 2014 roku rozpoczął się nowy trend na aktywne spędzanie wolnego czasu w parku rozrywki. Rok później Energylandia, jako najszybciej rozwijający się park rozrywki na świecie, zaprezentował aż trzy nowe roller coastery – Energuś dla dzieci i rodziców, prawdziwie familijny Dragon oraz ekstremalnie zakręgony Mayan. Dragon to pierwsza w Polsce odwrócona kolejka górska, w której wagoniki poruszają się podwieszone pod torem. Oznacza to, że około półkilometrową trasę pokonamy bez podłoża pod stopami, a nogi będą swobodnie zwisać w powietrzu. To sprawi, że wrażenia z jazdy staną się jeszcze bardziej emocjonujące niż podczas jazdy zwyczajną kolejką. Podobną konstrukcję zastosowano w Mayanie, który dodatkowo gwarantuje aż 5 inwersji!