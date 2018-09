Dalmacja. Najpiękniejszy region Chorwacji i jego atrakcje

W Chorwacji najchętniej odwiedzamy Dalmację. Nikogo to nie dziwi, gdyż ten duży region nad Adriatykiem ma opinię najciekawszego i najładniejszego, z mnóstwem pięknych plaż, parkami narodowymi i licznymi miastami ze sporą ilością cenionych zabytków.

Gdzie leży Dalmacja?

Chorwacja dysponuje dostępem do pięknego Morza Adriatyckiego na długości 1777 km wybrzeża z urozmaiconą linią brzegową, iście bezkresnymi plażami i prawdziwie lazurową wodą. Dalmacja doskonale reprezentowałaby państwo na arenie międzynarodowej, jeśli taka konkurencja turystyczna by istniała. I rzeczywiście chorwacki region zniewala urodą nie tylko tych mniej wytrzymałych na piękno krajobrazów przyjezdnych. Mnóstwo zieleni, piaszczyste, żwirkowe i kamieniste plaże, pofalowana tafla wody odbijająca słońce, idealne warunki do żeglowania aż po horyzont i dalej, rajskie widoki na ziemi i morzu...