Planujemy wakacje w Grecji. Gdzie pojechać na pierwsze wakacje w tym kraju?

Od czego zacząć grecką przygodę? Polecamy słoneczne i gorące wyspy greckie – na początek najlepsze oferty wakacji z przelotami na Zakynthos i Kretę.

Grecja to niezapomniane widoki i pyszna kuchnia

Kontynentalna oraz wyspiarska Grecja jest, obok Włoch, kolebką cywilizacji naszego kontynentu. Błękitne niebo, nierzeczywiście piękne plaże, ciepłe morze, wiekowe zabytki, atmosfera błogiego relaksu, pyszna kuchnia grecka – niczego więcej nie można wymagać od najpopularniejszej urlopowej destynacji w Europie. Zakochaj się w Grecji!

Zakynthos – Grecja w miniaturze

Śródziemnomorski klimat Zakynthos oraz zapierające dech w piersiach widoki sprawiają, że turyści kochają tą trzecią co do wielkości Wyspę Jońską, nazywając ją najbardziej zieloną z greckich wysp. Swoistą wizytówką Grecji stała się bajeczna zatoka Navagio, otoczona stromymi skałami i ukrywająca wrak statku Panagiotis, o nieznanym pochodzeniu. Usytuowana na północnym-zachodzie Zakynthos Zatoka Wraku leży w okolicach osady rybackiej Porto Vromi. Powyżej na tarasie niesamowity punkt widokowy, z którego zobaczymy cudowną panoramę.

Hotel Paradise Beach znajduje się na wschodnim wybrzeżu Zakynthos, w miejscowości Argassi. W czerwcu w cenie tygodniowych wakacji w Grecji przeloty z lotniska Rzeszów-Jasionka, transfery oraz zakwaterowanie z bufetem śniadaniowym. Ten kameralny obiekt jest świetną bazą wypadową do zwiedzania malowniczej wyspy. Warto postarać się o pokoje z widokiem na morze – dosłownie kilkanaście metrów za oknami rozciąga się bezkresne Morze Jońskie.

Z malutkiej plaży z szarym piaskiem można szybko wejść pod prysznic i wypoczywać na leżaku przy hotelowym basenie. Nieopodal klimatyczne tawerny z grecką kuchnią, bary oraz sklepiki, tylko 3 km dalej stolica Zakynthos, a na lotnisko mamy stąd ok. 6 km. W czerwcu na wyspie doświadczymy 28 st. C w ciągu dnia i 20 st. C nocą, grube ubrania nie będą nam więc raczej potrzebne.

Główne atrakcje turystyczne Zakynthos to:

Miasto Zakynthos, dawniej zwane Wenecją Orientu, z Kościołem św. Dionizosa, Muzeum Bizantyjskim, Kościołem Agios Nikolaos tou Molou, wzgórzem widokowym Bochali i ruinami weneckiej twierdzy.

Rozrywkowy kurort Laganas, centrum życia nocnego na wyspie. Na tutejszej plaży wylęgają się żółwie Caretta.

Wioska Agios Sostis, z połączoną z lądem drewnianą kładką wysepką. W dzień się tam plażuje, nocą szaleje na popularnych imprezach.

Plaża Xigia z gorącymi źródłami siarki. Otaczają ja wysokie klify, a beach bar ma nawet małą kolejkę górską.

Półwysep Keri na południu Zakynthos, z latarnią morską oraz kładką zawieszoną 300 m nad przepaścią, przy tawernie z ogromną flagą Grecji, skąd widać słynne Mizithres Rocks. Widok do złudzenia przypomina malowniczą wysepkę Capri we Włoszech.

Park narodowy z czyściutką plażą Paralia Gerakas na półwyspie Vassilikos. To kolejne chronione miejsce wylęgu żółwi. W okolicy trzeba jeszcze zajrzeć na plażę Porto Zoro w kształcie półksiężyca.

Tsilivi, przyjazny rodzinom z dziećmi kurort z szeroką, piaszczystą plażą, oznaczoną certyfikatem Błękitnej Flagi.

Wycieczki statkami na pobliskie wysepki, takie jak Marathonissi, a także do przybrzeżnych grot, często połączone z nurkowaniem i obiadem na pokładzie.

Południowo-wschodnie Zakynthos to również miejscowość Kalamaki i odnowiony w 2017 roku Hotel Exotica, do którego dostaniemy się z portu lotniczego w Katowicach. Niedaleko świetna, piaszczysta plaża (10 min spacerkiem), tuż obok przystanek autobusowy. Obiekt jest komfortowy dla rodzin z dziećmi, osób zarówno nastawionych na wypoczynek przy super basenach, jak i zwiedzanie Zakynthos, spokojny, czysty, z pysznym jedzeniem, zwłaszcza w obszernej formule all inclusive. W maju na wyspie jest 24 st. C w dzień z dużą ilością słońca i 17 st. C nocą.

Kreta – wczasy z pewną pogodą

Kreta jest największą wyspą w kraju, położoną na Morzu Śródziemnym. To tutaj archeologowie odnaleźli ślady przodków człowieka, które są jednymi z najstarszych na świecie. Na minojskiej Krecie są i góry i morze, a do najpiękniejszych plaż należą Vai, gdzie kręcono reklamę kokosowych batonów, Elafonisi z różowym piaskiem, plaża na wysepce Chrissi na Morzu Libijskim, Preveli, Matala, a także laguna Balos. Znajdziemy tutaj 130 endemicznych gatunków roślin, interesujące jaskinie (m.in. Dikti w Pischro, gdzie według legendy urodził się Zeus) oraz wąwozy Samaria, Imbros, Agia Irini czy Aradena. Z ciekawszych miejsc polecamy ponadto multimedialne Cretaquarium na północy wyspy, z wizyty w którym ucieszy się każde dziecko. To najnowocześniejsze akwarium na terenie Europy zachwyca magią podwodnego świata i 2500 gatunkami morskich zwierząt, umieszczonych w 60 akwariach.

Na północnym wybrzeżu Krety wyróżnia się hotel Creta Beach z bungalowami w ogrodzie palmowym bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Przeloty do Heraklionu odbywają się z portu lotniczego w Poznaniu. Wakacje na Krecie w maju to świetny pomysł przede wszystkim ze względu na pogodę. Przyjemne 24 st. C w dzień i 14 st. C w nocy w połączeniu z wodą morską o temperaturze 20 st. C sprawia, że wyspa tuż przed szczytem sezonu turystycznego jest idealna dla osób nie przepadających za upałami i żarem lejącym się z nieba. Na Krecie lato jest bardzo długie i piekielnie gorące, a na przełomie sierpnia i września miejscami pojawiają się podmuchy gorącego wiatru znad Afryki.

Szczyt sezonu turystycznego trwa na greckich wyspach mniej więcej od połowy czerwca do połowy września. Zazwyczaj utrzymują się wówczas upały, a deszcz nie padaj tutaj całymi miesiącami. Podczas odwiedzania knajpek i tawern, koniecznie spróbujmy lokalnych win, cytrusów, oliwek, fig oraz winogron, które są masowo hodowane na wyspie.

Na tygodniowy urlop na Krecie do wysoko ocenianego hotelu Ariadne Beach dostaniemy się z lotniska Chopina w Warszawie. Zdecydowane mocne strony obiektu to lokalizacja wśród wzniesień, bezpośrednio przy plaży (piaszczysta z trawiastym pasem), dobrze utrzymany teren, baseny, pool bar, wi-fi, smaczna i zróżnicowana kuchnia, widoki z okien i miła atmosfera. W cenie dwa posiłki dziennie w formie bufetu.

Tajemnicza cywilizacja tego regionu jest doskonale reprezentowana w największej miejscowości na wyspie, Heraklionie. Zobaczymy tutaj niepowtarzalne Muzeum Archeologiczne, jedno z największych w Grecji, gdzie w 20 salach zebrano eksponaty z 5500 lat historii Krety. To zbiór takich dzieł sztuki, jak ceramika, sarkofagi, narzędzia, freski, nagrobki, a także słynne figurka Bogini z wężami oraz dysk z Fajstos. W Heraklionie znajdziemy również piękne Stare Miasto, fontannę i twierdzę Kules z murami obronnymi, wznoszoną przez 17 lat przez Wenecjan. Ściany są miejscami grube nawet na 3 metry, a wewnątrz zwiedzimy 26 sal z armatami, amunicją, dawnym więzieniem i magazynami. Godne obejrzenia są również zatoka Mirabello z kreteńskim Saint Tropez, Agios Nikolaos, z Jeziorem Bezdennym, pozostałości archeologiczne w Gortynie, weneckie fortyfikacje w Retimno czy meczet Hassana Paszy w Chanii.

