Po co własne auto, jak można je korzystnie wypożyczyć!

Jaki jest sens posiadania własnego auta, kiedy taniej, szybciej i łatwiej jest je po prostu wypożyczyć? Na okres jaki chcemy i w miejscu w którym chcemy! Dziś wypożyczenie samochodu jest rozsądną i atrakcyjną cenowo alternatywą dla jego zakupu. Oto najważniejsze korzyści płynące z wynajmu.

Coraz więcej osób przekonuje się do tego, że posiadanie własnego auta jest po prostu kosztowne. Nie dość, że musimy wydać pieniądze na jego zakup lub raty, to jeszcze niezależnie od tego czy je używany czy nie, musimy ponosić stałe koszty. A są one niemałe. Przede wszystkim auto, niezależnie od tego czy stoi czy jeździ, traci na wartości. Musimy także ponosić koszty związane z jego serwisowaniem, ubezpieczeniem, naprawą czy obowiązkowymi przeglądami. Kiedy policzymy te wszystkie wydatki, wtedy szybko dojdziemy do wniosku, że taniej i lepiej jest pożyczyć samochód.

- Jeśli mieszkasz w Warszawie i sporadycznie potrzebujesz pojazd do przemieszczania się po mieście, na wakacje lub dojazd np. do klienta lub na lotnisko, wtedy korzystniej do posiadania auta, jest jego wypożyczenie - mówi Wojciech Filiks z Fleet Corp z wypożyczalni samochodów w Warszawie - Czym mniej ktoś jeździ, tym więcej kosztuje posiadanie auta. Taniej jest raz lub kilka razy w roku wynająć na określony czas auto, które akurat potrzebujemy - czy to będzie samochód luksusowy, pojemne kombi lub w razie przeprowadzki, pojemny "dostawczak". Możemy sami, elastycznie dobierać czas wynajmu i model samochodu - dodaje.

Wynajmujesz takie auto, jakiego właśnie potrzebujesz

Zaletą wynajmu jest nie tylko fakt, że wynajmujemy je wtedy, kiedy jest nam rzeczywiście potrzebne, ale także to, że możemy swobodnie decydować o modelu. Załóżmy, że przed nami są wymarzone wakacje. Optymalnym dla nas będzie wtedy pojemne, rodzinne kombi. Nie dość, że zmieścimy w nim cała rodzinę, to jeszcze zmieszczą się wszystkie niezbędne walizki.

Ale czasami zdarza się, że musimy przewieść jakieś meble, sprzęt AGD czy też materiały budowlane. Nawet pojemne kombi może być za małe. I co wtedy? Wtedy pozostaje nam korzystnie wynająć auto dostawcze. Co ważne, wynajmiemy je tylko na czas, kiedy będzie nam ono niezbędne do przewiezienia rzeczy. A kiedy już to zrobimy, wtedy auto zwracamy i mamy problem z głowy!

Korzystniej wypożyczyć niż kupić!

Wypożyczenie samochodów jest także idealnym rozwiązaniem jeśli prowadzimy firmę. Nie musimy wtedy wydawać pieniędzy na ich zakup lub regularne opłacanie rat. Nie musimy zatem blokować sobie środków niezbędnych do prowadzenia naszego biznesu. Możemy także bardziej racjonalnie dobierać modele aut, jak i ich wielkośc do naszych aktualnych potrzeb. W przypadku zakupu samochodu nie ma takiej możliwości.

W dużych firmach, możemy też dysponować mniejszą flotą własnych pojazdów, a wypożyczać te, które akurat w danym momencie są nam rzeczywiście niezbędne

- Elastyczność to główna zaleta wypożyczenia samochodów, jeśli myślimy o firmie i jej pracownikach - mówi Wojciech Filiks z Fleet Corp. - Jest to także optymalne kosztowo. Odchodzi nam zarządzanie flotą, pilnowanie terminów serwisów, przeglądów, napraw czy wymiany opon. Możemy także dowolnie kształtować flotę naszych pojazdów i wypożyczać je na krótsze, np. sezonowe okresy, kiedy ich szczególnie potrzebujemy w naszym biznesie - dodaje.

Wypożyczenie czyli minimum formalności

Wiele osób może przerażać wypożyczenie pojazdu. Całkiem niesłusznie, obawiają się one mnóstwa formalności związanych z tą czynnością. Tymczasem wypożyczenie samochodu jest proste i szybkie, jak zakupy, które codziennie robimy w sieci.