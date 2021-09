RestaurantClub partnerem Bocuse d'Or Poland

Najbardziej prestiżowy konkurs kulinarny świata zyskał w Polsce nowego Partnera. RestaurantClub to najpopularniejsza platforma do odkrywania doświadczeń kulinarnych - organizator takich wydarzeń jak Restaurant Week (trwa na RestaurantWeek.pl), World Class Cocktail Festival, Fine Dining Week czy Neo(n)Bistro (wraz z Nocnym Marketem). Będzie wspierać polską edycję Bocuse d'Or w zakresie promocji konkursu do szerokiej publiczności oraz ponad 2000 restauracji biorących udział w organizowanych przez RestaurantClub wydarzeniach.