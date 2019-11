Skarb odkryty w przerwie na lunch. Polak znalazł go nad Tamizą

Mateuszowi Adamczykowi może pozazdrościć niejeden poszukiwacz wartościowych przedmiotów, który codziennie przeczesuje Londyn w poszukiwaniu skarbów. Polakowi udało się go wypatrzyć bez wykrywacza metalu. Jest to złota ozdoba pochodząca ze średniowiecza.



Skarb okazał się być anglosaskim koralikiem, który niegdyś stanowił element biżuterii. Datuje się go na 1000-1300 lat.

Ozdoba mierzy ok. 1 cm długości i ma kształt owalnej szkatułki. Mężczyzna zauważył ją nad brzegiem Tamizy w londyńskim parku Battersea, gdzie spacerował w trakcie przerwy na lunch. Biżuteria została przekazana do Muzeum Londynu (Museum of London) i obecnie jest poddawana badaniu.