Trasa kolejowa do Zakopanego w remoncie. W góry dojedziemy autobusem

Remont na trasie kolejowej do Zakopanego potrwa przez 3 lata. W tym czasie pociągiem będzie można dojechać jedynie do Chabówki. W dalszej części trasy na podróżnych czekają autobusy zastępcze. Osoby podróżujące do Zakopanego muszą uzbroić się w cierpliwość.

Pociągi ponownie zawitają na stację Zakopane dopiero za 3 lata (PAP)

Jak podaje "Portal Tatrzański", czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego ma po zakończeniu remontu skrócić się do ok. 2 godzin. Do tego czasu podróżni muszą jednak przygotować się na utrudnienia w podróży. Pociągi regionalne i dalekobieżne będą kończyły kurs na stacji w Chabówce. Dalej kursować będą autobusy.

Remont został wznowiony w miniony poniedziałek i ma potrwać 3 lata. - Wykonawcy tak muszą prowadzić prace na linii Chabówka-Zakopane, by umożliwić kursowanie pociągów w czasie największego zainteresowania podróżami w Tatry, czyli na święta, wakacje, ferie zimowe – mówi Piotr Hamarnik, rzecznik prasowy PKP Poleskie Linie Kolejowe.