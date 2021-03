Czas na miasta z klimatem!

Miasto z klimatem

Susze jak i ulewne deszcze odczuwane są mocno w obszarach zurbanizowanych, które ze względu na znaczny udział powierzchni uszczelnionych, utwardzonych, pokrytych kostką czy asfaltem, coraz częściej nie są w stanie poradzić sobie z nadmiarem wód opadowych. Zmiany klimatu powodują wydłużenie okresów bezdeszczowych, ale gdy opad już przyjdzie, pada wielokrotnie mocniej przeciążając istniejące systemy odwodnieniowe. Z kolei nieprzepuszczalne dla wody powierzchnie sprawiają, że woda deszczowa nie jest w stanie wsiąkać w grunt i szybko spływa do rzek.

By sytuacja uległa poprawie kluczowa jest zmiana myślenia o wodach opadowych przez decydentów, urzędników miejskich, architektów i inwestorów. Na szczęście włodarze miast coraz częściej zauważają ten problem, dostrzegając potrzebę adaptacji do zmian klimatu, w tym szczególnie przeciwdziałania intensywnemu spływowi powierzchniowemu wód opadowych. A sposobów na to jest wiele.