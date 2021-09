Jak uczyć dzieci ekologii?

Zwróć uwagę na odżywianie!

Troska o środowisko to także świadome i ekologiczne wybory, zarówno w domu jak i w sklepie. Dlatego staraj się dbać o to, aby Twoje dziecko jadło posiłki na bazie naturalnych i nieprzetworzonych produktów. Będąc w sklepie, pokaż dziecku, jak czytać etykietę i wytłumacz dlaczego jest to tak ważne. Wyjaśnij maluchowi, jak rozsądnie gospodarować jedzeniem, by marnować mniej. Razem zaplanujcie posiłki na cały tydzień i zróbcie zakupy na podstawie napisanej wcześniej listy. Pokaż maluchowi, że jedzenie, które nie wygląda tak idealnie jak w gazecie, nie oznacza, że nadaje się do kosza. Ściemniałe banany czy miękkie jabłka idealnie można wykorzystać do porannej owsianki, suche pieczywo jako panierkę. Wykorzystuj, nie marnuj!