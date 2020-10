Jesień na łódce w Chorwacji? Zdecydowanie TAK

Kiedy dni stają się krótsze, a słońce blednie na tle deszczowych chmur to znak, że lato dobiega końca i nadchodzi jesień. Złota polska jesień różni się jednak od tej w Chorwacji. O tym, dlaczego warto wybrać się jesienią na łódkę do Chorwacji, dowiecie się z tego artykułu.

Raj dla żeglarzy

Jesień to przede wszystkim idealna pora dla tych, którzy uwielbiają odpoczywać na wodzie. Czarter Chorwacja jest doskonałym pomysłem na zregenerowanie sił i naładowanie baterii. Miłośnicy morskich wojaży z pewnością docenią tutejsze wiatry, które jesienią występują dużo częściej. Pozwala to żeglarzom na ciekawą i pełną wrażeń żeglugę. W okresie jesiennym możemy liczyć również na więcej przestrzeni na morzu, w marinach oraz przy okolicznych zabytkach. Tłum turystów znika wraz z tropikalnymi upałami, a my możemy cieszyć się optymalnie ciepłą pogodą i atrakcjami wolnymi od kolejek. Jeśli interesuje nas zwiedzenie Wyspy Lokrum lub spacer po Parku Narodowym Krka, to jesień jest świetną porą na spokojne wycieczki i podziwianie widoków bez konieczności przepychania się. Pustoszenie marin związane jest z jeszcze jedną bardzo ważną zaletą – poza sezonem mamy bowiem większy wybór jachtów, które możemy wyczarterować.

Optymalne warunki

Czarter jachtu poza sezonem letnim wiąże się z podziwianiem uroków Chorwacji pozbawionej turystycznej otoczki. Pomimo pory roku, wciąż panują tam ciepłe dni oraz optymalna temperatura wody. Chorwacja jesienią może pochwalić się temperaturą sięgającą nawet 25 stopni (w październiku wynosi ona średnio 19-20 stopni). Natomiast temperatura wody utrzymuje się na poziomie ok. 23 stopni. Pamiętajmy, że im dalej na południe kraju, tym temperatura jest wyższa. Biorąc pod lupę np. Split, to obecnie (październik) średnia temperatura powietrza wynosi tam 22 stopnie, zaś wody – 20 stopni. Podczas gdy w Polsce o tej porze borykamy się już z deszczem, ulewami i burzami, w Chorwacji do października nadal możemy cieszyć się słońcem i ograniczonymi opadami deszczu. Oczywiście w późniejszych miesiącach pogoda jest mniej przewidywalna.

Oprócz większej swobody w przemieszczaniu się i dostawaniu się w interesujące nas miejsca, możemy liczyć także na dużo niższe ceny. To świetna zachęca dla udających się tamtędy wilków morskich, by skorzystać z okazji, jaką jest pyszny posiłek tuż przy wybrzeżu morza. Sącząc Rakiję i racząc się owocami morza, można podziwiać błyszczącą taflę wody bez panującego wokół hałasu i zamieszania.