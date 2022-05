Majówkowa promocja w Energylandii

Majowa obniżka cen!

Specjalna majówkowa promocja potrwa od 4 do 15 maja. To właśnie w tym czasie możecie nabyć bilety w cenie niższej, aż do – 20 zł! Promocja ta dotyczy biletów elektronicznych, dzięki czemu unikniecie czekania w kolejach, a z obniżonej ceny skorzystać może każdy, bez względu na odległość! Bilety nabyte podczas promocji wykorzystać można aż do 30.10, z wyłączeniem wakacji, przez co każdy znajdzie odpowiedni dla siebie moment na energiczne uniesienia! Ceny biletów w czasie trwania promocji wynosić będą: