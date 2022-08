Planujesz wycieczkę do Krakowa? Zobacz polecane hotele w tym mieście

Downtown Kraków Hotel

Hotel Downtown to najlepszy wybór dla osób ceniących sobie zakwaterowanie w pobliżu dworca, dzięki czemu po przyjeździe na miejsce, już w kilka chwil będą mogły wypocząć po podróży i w pełni rozpocząć swój urlop - bez konieczności stania w korkach i dojazdu do hotelu na drugim końcu miasta. To świetnie utrzymany trzygwiazdkowy obiekt, przytulny i kameralny, w którym można poczuć się jak u siebie. Pokoje są niewielkie, ale dzięki temu bardzo przytulne. Zdecydowanie warto podkreślić, że to miejsce bardzo korzystne i rozsądne cenowo, zwłaszcza wziąwszy pod uwagę fakt, że przepyszne, świeże śniadania wliczone są w cenę noclegu. To świetny wybór na tzw. city break, czyli krótki weekendowy wyjazd we dwoje lub z grupą przyjaciół, aby poznać bliżej najważniejsze atrakcje i zabytki miasta. Być może tak bliskie położenie Dworca Głównego i sąsiedztwo z torem kolejowym może budzić pewne obawy o hałas czy inne uniedogodnienia. Pamiętajmy jednak, że dzisiejsze pociągi są naprawdę ciche i w niczym nie przeszkadzają, a ich sąsiedztwo może co najwyżej stworzyć wyjątkowy i niezapomniany klimat. To o wiele lepsza opcja niż położenie przy ruchliwej ulicy. Polecamy: http://downtownhotel.pl.