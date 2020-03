Polecane kierunki na wakacje – gdzie warto pojechać?

Wyjazdowe zwyczaje Polaków

Jeśli chodzi o kierunki podróży, to Polacy najchętniej decydowali się na urlop na terenie naszego kraju (36% badanych), zwłaszcza w województwach małopolskim, zachodniopomorskim i pomorskim. Jedynie 9% deklarowało wyłącznie wycieczkę do innego państwa, a 15% zarówno wyjazd krajowy, jak i zagraniczny.

Plany wyjazdowe na 2020 rok

Według statystyk portalu Fly.pl zeszłoroczne tendencje dotyczące wyjazdów zagranicznych wciąż się utrzymują. Na podstawie liczby rezerwacji podróży w ofercie first minute można stwierdzić, że największą popularnością latem 2020 roku będą cieszyć się: Turcja (30,5% wykupionych wycieczek), Grecja (20,27%), Tunezja (13%) i Egipt (10,8%). Wartości te mogą się nieco zmienić, gdy turyści zaczną wykupywać oferty last minute – mimo to przewiduje się, że ogólny trend pozostanie taki sam.

Najlepsze kierunki na wyjazd w 2020 roku – zestawienia specjalistów

Wybierając się na wakacyjny urlop, warto zwrócić uwagę nie tylko na typowe miejsca turystyczne, lecz także zapoznać się z propozycjami prezentowanymi przez fachowców z branży podróżniczej. Od kilku lat "National Geographic” publikuje listę najlepszych kierunków w danym roku. Zestawienie tworzą redaktorzy, którzy współpracują z "National Geographic Traveler” i przyczyniają się do powstawania 17 wydań pisma w różnych częściach świata, a także podróżnicy wspierający działalność magazynu. Na 2020 rok międzynarodowi specjaliści przygotowali listę 25 najbardziej polecanych kierunków wycieczek. Wśród nich znalazło się również jedno miejsce w Polsce. Uznanie fachowców zdobyła Puszcza Białowieska, która została okrzyknięta mianem jednego z ostatnich dzikich miejsc w Europie. W rankingu znalazło się także wiele innych atrakcji z całego świata. Warto odwiedzić m.in. Mostar w Bośni i Hercegowinie, prowincję Guizhou w Chinach, Tohoku w Japonii, Telč w Czechach, Wyspy Magdaleny w Kanadzie, Abu Simbel w Egipcie, Filadelfię i Wielki Kanion w Stanach Zjednoczonych, Pueblę w Meksyku, Pustynię Kalahari na południu Afryki, Malediwy, Tasmanię w Australii, Asturię i Wyspy Kanaryjskie w Hiszpanii, Göbekli Tepe w Turcji, prowincję Mendoza w Argentynie, Parmę we Włoszech oraz Gwatemalę.

Z kolei plebiscyt European Best Destinations wyróżnił 15 miejsc w Europie, które warto odwiedzić podczas urlopu w 2020 roku. Za najlepsze cele wakacyjnych podróży zostały uznane kolejno: Colmar we Francji, Ateny w Grecji, Tbilisi w Gruzji, Wiedeń w Austrii, Cascais w Portugalii, Sybin w Rumunii, Namur w Belgii, Rijeka w Chorwacji, Paryż we Francji, Bydgoszcz w Polsce, Rzym we Włoszech, Hévíz na Węgrzech, Cork w Irlandii, Rochefort Océan we Francji oraz Minorka w Hiszpanii.