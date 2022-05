Trójmiasto - 4 powody, dla których powinieneś w nim zamieszkać

1. Bliskość morza, czyli okazja do rekreacji i spacerów wzdłuż brzegu o zachodzie słońca

Prawie każda osoba, która pomyśli o Trójmieście, oczami wyobraźni zobaczy Zatokę Gdańską, beztroskę, słońce, wakacje czy też wyjątkowe spacery o zachodzie słońca wśród rozbijających się o stopy fal. Mieszkańcy Trójmiasta mają to wszystko na wyciągnięcie ręki. Nie muszą wyjeżdżać, ponieważ zawsze, gdy najdzie ich ochota, mogą pójść nad morze. Co więcej, mieszkanie blisko morza zapewnia także pozytywny wpływ na zdrowie. Osoby, które często korzystają z kąpieli czy spacerów są spokojniejsze, bardziej zrelaksowane i szczęśliwsze. Ponadto, mogą także czerpać z dobroczynnych składników, które krążą w powietrzu i docierają do nozdrzy spacerowiczów. Są to przede wszystkim takie pierwiastki jak magnez, wapń bor oraz jod.