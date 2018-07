Wczasy na Litwie. Nadbałtyckie miejscowości poza naszą granicą

Litewskie kurorty nadmorskie to chociażby 18 km piaszczystej plaży i największe światowe muzeum bursztynu, tak jak w Połądze czy gdański klimat Kłajpedy. Sprawdź, jakie litewskie miasta i kiedy najlepiej zwiedzić jeszcze w tym roku.

Litwa to wspaniały kierunek turystyczny

Jeśli wybierzemy się na Litwę na wybrzeże własnym środkiem transportu, pozytywnie zaskoczy nas dobra infrastruktura drogowa u naszego północno-wschodniego sąsiada. Warszawę dzieli od litewskiej Kłajpedy ok. 575 km, co w praktyce daje 7,5 h jazdy samochodem najkrótszą, całkiem dobrą drogą. Najważniejsze lotniska w kraju to port lotniczy Wilno (VNO), port lotniczy Kowno (KUN) oraz Połąga (PLQ). Na miejsce dojechać możemy także autokarem, a z większych litewskich miast nad morze nawet kilkukrotnie w ciągu dnia ku zadowoleniu przyjezdnych kursują autobusy.

Połąga – najpopularniejszy kurort na Litwie

Kłajpeda – port i przyroda

Nieco na południe od Połągi znajdziemy Kłajpedę, miasto typowo portowe z XIII w., podczas wpływania do niego promem do złudzenia przypominające zabudową Gdańsk. To największy ośrodek miejski historycznej Małej Litwy. Widzimy tutaj mnóstwo żurawi, starych spichlerzy – obecnie restauracji i hoteli, statków handlowych, zwodzony most metalowy, prywatną przystań dla nowoczesnych jachtów.