Wrześniowa wyprzedaż wakacji. Sprawdzamy jesienne przeceny wycieczek

Last minute jest zawsze dobrym pomysłem. Zwłaszcza jesienią, jeśli nie zdążyliśmy się nacieszyć urlopem podczas najgorętszych miesięcy. Zaczęły się wyprzedaże wycieczek nie tylko po naszym kontynencie – skorzystaj z okazji na wakacje we wrześniu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybrzeże Dominikany to kilometry piaszczystych plaż (Instagram.com, Fot: anna_dominicana)

Dominikana we wrześniu jest dużo tańsza

Jeśli planujesz egzotyczną wycieczkę, wrzesień jest na to doskonałym czasem. Zniżki dochodzą niejednokrotnie nawet do połowy pierwotnej ceny zorganizowanego wyjazdu na urlop. Szukając tropikalnych kierunków turystycznych zdecydowanie warto zwrócić uwagę na Dominikanę, wyspę na Morzu Karaibskim dzielącą powierzchnię z Haiti. Ten rajski zakątek leży pomiędzy obiema Amerykami, w pobliżu takich perełek Karaibów, jak Kuba, Jamajka czy Portoryko. Mnóstwo tutaj boskich miejsc, które spotykamy w zasadzie co krok. Dobre hotele usytuowane są zazwyczaj w pierwszej linii brzegowej, w rozległych ogrodach z palmami kołyszącymi się z wiatrem, przy plażach, jakie większość z nas zna jedynie z pocztówek. Krystalicznie czysta woda zaprasza do kąpieli przez cały rok, a w morzu można podziwiać karaibską faunę i florę, 40-km rafę koralową chroniącą wybrzeże przez zbyt wysokimi falami, nurkować w pobliżu zatopionych wraków statków czy też uprawiać sporty wodne w jednym z najładniejszych miejsc na świecie. Krajobraz Dominikany tworzą także liczne rezerwaty przyrody z zatoczkami, skałkami, ciekawymi skupiskami koralowców, gatunkami endemicznych ptaków.

Na Dominikanie szczególnie polecamy okolice Punta Cana ze słynną plażą Bavaro z prawie białym, drobnym piaskiem, otoczoną zewsząd bujną przyrodą i oblewaną przejrzystą wodą. Za tydzień wakacji w okolicy bezpośrednio przy cudownej plaży z malowniczymi widokami zapłacimy we wrześniu do 40 proc. mniej i to z przelotami, transferami oraz pełnym wyżywieniem.

Grecja jesienią

W ostatnich latach do Grecji jeździmy bardzo chętnie od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Pełnia sezonu zarówno w kontynentalnej części kraju, jak i na wyspach greckich to na ogół bardzo wysokie temperatury i tłumy turystów również spoza Europy. To właśnie teraz zaczyna się okres sporych wyprzedaży wakacji w Grecji i przyjemnej pogody na miejscu. Wciąż nagrzana woda w morzach, świetne warunki do plażowania i pyszna kuchnia grecka działają jak magnez na przyjezdnych. A ceny niższe nawet o 41 proc. to dodatkowa zachęta do przejrzenia dobrych ofert zorganizowanych wyjazdów, na których we wrześniu całkiem sporo oszczędzimy. Szczególnie wyróżnia się Półwysep Chalcydycki, zwany swojsko po prostu Chalkidiki.

Instagram.com Podziel się

Region ten leży na północy Grecji w okolicy Salonik nad Morzem Egejskim i charakteryzuje się iście śródziemnomorskim klimatem. Oprócz ciekawych plaż z dobrą infrastrukturą w malowniczych zatoczkach na miejscu znajdziemy również kilka jezior oraz tereny górzyste.

Z kolei w zachodniej części Grecji uwielbiamy Peloponez, krainę niezwykle istotną pod względem historycznym. Blisko stąd do imponujących Aten, gdzie zazwyczaj lądujemy, lecąc do upalnej Hellady z Polski (alternatywą jest także obiekt w Araxos/ Patra). Z Peloponezu powszechnie organizuje się także wycieczki fakultatywne na całkiem niedalekie wyspy Zakynthos oraz Kefalonię. Półwysep znany był kiedyś pod nazwą Morea, a obecnie spędzanie tam kameralnego urlopu we wrześniu oznacza więcej ciszy i spokoju niż przykładowo na Chalkidiki o zdecydowanie bardziej imprezowym charakterze.

Instagram.com Podziel się

To idealne miejsce na czysty relaks w sielskiej atmosferze, a jeśli nasze zakwaterowanie znajduje się w odosobnieniu, warto poratować się komunikacją autobusową albo wynajęciem samochodu na wycieczki po bliższej oraz dalszej okolicy. Baza noclegowa na Peloponezie to zarówno średnie obiekty z prywatnymi plażami, jak i niewielkie, rodzinnie prowadzone hoteliki ze świetną atmosferą, które szczerze polecamy.

A może wrzesień w Albanii?

Na koniec super cen wycieczek we wrześniu zostawiamy Albanię, która w ostatnich latach powoli wyrasta na turystyczny hit. Ten piękny i zielony fragment Bałkanów nie jest jednak tak tłumnie odwiedzany jak chociażby Chorwacja, którą dodatkowo spopularyzowało kręcenie w kraju jednego z najbardziej znanych seriali na świecie, ”Gry o tron”. Albania dysponuje rewelacyjnym klimatem, dostępem do Morza Adriatyckiego oraz Morza Jońskiego, bogatą roślinnością, pięknymi plażami i wciąż konkurencyjnymi cenami w porównaniu z sąsiadami.

Shutterstock.com Podziel się

Turystyka w Albanii w pełni nie ruszyła jednak jeszcze z kopyta, ale państwo prężnie wychodzi z izolacji, dobrze sobie radząc w branży. Szczególnie przyciągają duże ośrodki miejskie oraz kurorty nadmorskie, wśród których dosyć mocno wyróżnia się Ksamil na Wybrzeżu Jońskim. Miasto ma powszechnie opinię najładniejszego zakątka w Albanii ze względu na słynne, piaszczyste plaże, przypominające miejscami Karaiby. Warto to zobaczyć na własne oczy.

Obecnie do Albanii latamy już z największych lotnisk w naszym kraju, przykładowo z portu lotniczego Katowice-Pyrzowice oraz portu lotniczego Wrocław-Strachowice im. Mikołaja Kopernika. Przeloty realizowane są również na niedaleką wyspę Korfu, a przeprawa promowa jest kolejną atrakcją. Za wrześniowy pobyt przez tydzień w Albanii razem z przelotami, transferami oraz 2 posiłkami dziennie zapłacimy w opcji last minute nawet mniej niż 1500 zł. W kurorcie Ksamil, uchodzącym za najbardziej egzotyczne, bałkańskie miejsce, jest w czym wybierać, jeżeli chodzi o dobre hotele co najmniej 4-gwiazdkowe, usytuowane niedaleko największych atrakcji regionu, czyli bajecznych plaż.

Shutterstock.com Podziel się

Dodatkowo Ksamil pozostaje świetną lokalizacją na bazę wypadową, jeśli bierzemy pod uwagę wycieczki krajoznawcze w inne części Albanii. Miasto jest całkiem dobrze skomunikowane chociażby z niedalekimi Sarandą oraz Butrint, osadą o starożytnych korzeniach. A na miejscu wypożyczmy rowery wodne i obierzmy kurs na widoczne z wybrzeża zielone wysepki.

Nieważne, który z opisanych krajów wybierzemy na wrześniowe wakacje w przecenie. Najistotniejszy jest efektywny wypoczynek tej jesieni i nabranie sił przed zbliżającą się wielkimi krokami zimą.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.