Hiszpania first minute – gdzie na wakacje w 2023 roku?

Wyspy archipelagu Balearów uchodzą z kolei za najbardziej "imprezowe". Jeśli uwielbiasz plażować, kąpać się w turkusowej wodzie, a przy tym masz tyle energii, by wieczorami i nocami tańczyć w dyskotekach, chodzić na festiwale i imprezy do białego rana, to wszystko, co kochasz, znajdziesz na Ibizie czy Majorce. Spokojniej będzie natomiast na wyspie Formentera i Minorce. Są niewielkie, ale niesamowicie malownicze, bardzo kameralne. Tutaj obcujesz z naturą, podziwiasz widoki i zażywasz kąpieli słonecznych na często pustych plażach.