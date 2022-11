Ukraiński artysta dla Prologis Park Warsaw-Żerań

"Praca Alexa wpisuje się w koncept Prologis PARKLife™, czyli miejsca, które jest miłą, przyjazną przestrzenią, nie tylko do pracy, ale też do odpoczynku. Dlatego w Prologis dbamy o to, aby w naszych parkach logistycznych było dużo zielonych stref relaksu z ławkami, altanami i grillowiskami, montujemy domki dla jeży i owadów, zachęcamy do korzystania z transportu niskoemisyjnego, poprzez udostępnianie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wiat dla rowerów czy stacji ich naprawy" – mówi Marta Glinka, Director, Head of Property Management Prologis w Polsce.