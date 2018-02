Wyjazdy na walentynki. Last minute dla par

Zaskocz swoją drugą połówkę wycieczką na Walentynki. Mimo tego, że w 2018 roku święto zakochanych nie wypada w weekend, warto wziąć kilka dni urlopu i wspólnie wypocząć w cieniu palm bądź zwiedzić jedno z europejskich miast.

Walentynkowy wypad we dwoje może być zupełną niespodzianką (Shutterstock.com, Fot: William Perugini)

Egipt – last minute na Walentynki

Egipt w lutym to świetny pomysł na podgrzanie walentynkowej atmosfery. Pustynny klimat zapewnia przyjemne temperatury rzędu 23 st. C w ciągu dnia, wodę morską o temperaturze 21 st. C i praktycznie brak opadów. Wygrzejemy się we dwoje pod egipskim słońcem i naładujemy baterie słoneczne po długiej zimie, popijając pyszne drinki w beach barach i nad basenami. Najwięcej ciekawych ofert tygodniowych wakacji w Egipcie na Walentynki przygotowała popularna miejscowość Hurghada.

Na zimowe last minute na Walentynki polecamy hotel Stella Makadi Resort w egipskim kurorcie nadmorskim Hurghada, w spokojnej, malowniczej okolicy. To idealny obiekt zarówno dla par nastawionych na wypoczynek przy basenie (na miejscu pool bar i beach bar) oraz piaszczystej plaży, jak i na zwiedzanie czy uprawianie sportów wodnych. Przeloty na 7-dniowy urlop w Egipcie odbywają się z portu lotniczego w Katowicach.

Romantyczne wakacje we dwoje pod palmami urozmaicą dodatkowe atrakcje, przygotowane przez hotele. Warto wybierać obiekty 4- i 5-gwiazdkowe, położone bezpośrednio przy plażach. Najlepsze z nich dysponują własnymi ośrodkami nurkowania, rafami koralowymi, wypożyczalniami sprzętów do uprawiania sportów wodnych. Można tutaj spróbować sił w windsurfingu, kitesurfingu, parasailingu. Dni plażowania urozmaicają różnorodne wycieczki fakultatywne (pustynne, morskie czy krajoznawcze), a ciekawych miejsc w Egipcie nie brakuje. Wybierzcie się na safari quadem, na przejażdżkę wielbłądem, wyprawę łodzią, do delfinarium, spróbujcie lotu balonem, a także nurkowania głębinowego.

Na tygodniowe wakacje do pięciogwiazdkowego hotelu Jaz Aquamarine polecimy z lotniska Chopina w Warszawie. Wylot już 11 lutego – oszczędzasz prawie 500 zł od osoby! Obiekt zaprojektowany w formie ślicznego miasteczka, usytuowany jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Komfort wypoczynku podnoszą rewelacyjne posiłki oraz mnóstwo atrakcji.

Rzym - Wieczne Miasto na Walentynki

Stolica Włoch jest jednym z popularniejszych miast w Europie, dokąd warto wybrać się chociaż na kilka dni. W końcu to tutaj prowadzą wszystkie drogi, a jedno ludzkie życie nie wystarczy na poznanie miasta w całości. Magiczna atmosfera Rzymu sprzyja niespiesznemu zwiedzaniu, a kilkanaście st. C i sporo słońca w lutym zdecydowanie uprzyjemni walentynkową wycieczkę. To gratka dla fanów historii, miłośników zabytków, architektonicznych perełek i pysznej, włoskiej kuchni.

Jeśli wybierzemy czterodniową wycieczkę objazdową Zimowa Magia Rzymu, z wylotem w święto zakochanych z portu lotniczego Warszawa-Modlin, na romantycznym wypadzie oszczędzimy aż 42% ceny wycieczki od osoby. W koszty wyjazdu wchodzą przeloty, opłaty lotniskowe, transfery do i z hotelu, zakwaterowanie na 4 noclegi ze śniadaniami w pokojach 2-osobowych z łazienkami, a także ubezpieczenie. Na bilety wstępu (kolejność zwiedzania według programu) należy przygotować do 110 euro od osoby.

