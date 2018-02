Gorące włoskie wyspy: Sycylia i Sardynia. Która dla kogo?

Na upalnym południu Europy wyróżniają się słoneczne włoskie wyspy: Sycylia i Sardynia. Sprawdź, którą z nich wybrać i gdzie się zatrzymać w rozsądnej cenie.

Sycylia – wakacje we Włoszech

Śródziemnomorski klimat Sycylii sprawia, że ta wyspa z pyszną kuchnią jest szalenie popularna od wiosny aż do późnej jesieni. Po łagodnej i wilgotnej zimie szybko przychodzi długie, gorące lato. Na wakacje na Sycylii polecamy kurorty nadmorskie usytuowane na wybrzeżu tej włoskiej wyspy. W najcieplejszych miesiącach roku temperatury są tam bowiem zbieżne z afrykańskimi, liczba godzin słonecznych mile zaskakuje, a deszcz pada bardzo rzadko. Nie zmarzniemy również nocami, nie trzeba więc brać ze sobą grubych ubrań. Temperatura wody morskiej oscyluje pomiędzy 17 st. C w maju, 19 st. C w listopadzie i aż 25 st. C w najgorętszym sierpniu.