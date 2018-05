Sycylia - wielkie włoskie wakacje. Najmodniejszy i najczęściej wybierany kierunek na urlop

Sycylia to ulubione miejsce na urlop turystów z całego świata, a zwłaszcza Europejczyków. 300 słonecznych dni rocznie, atrakcje turystyczne i przepyszna kuchnia włoska mówią same za siebie. Sprawdź, dlaczego na tegoroczne wakacje wybrać Sycylię.

Sycylia - pogoda na śródziemnomorskiej wyspie

Sycylia, a w starożytności Trinacria, jest tak chętnie odwiedzana od wczesnej wiosny do późnej jesieni przede wszystkim ze względu na wspaniałe warunki atmosferyczne. Klimat na wyspie określamy jako śródziemnomorski, z niską wilgotnością powietrza, małą ilością opadów i bardzo wysoką liczbą słonecznych dni. Od kwietnia do października bluzy czy swetra oraz zakrytego obuwia będą potrzebować tutaj jedynie największe zmarzluchy, ponieważ temperatury w ciągu doby raczej nie spadają na wyspie poniżej 20 st. C. Najbardziej zagorzali miłośnicy plażowania ściągają tłumnie na Sycylię pomiędzy czerwcem a wrześniem, kiedy to już od rana promienie gorącego słońca podnoszą słupek rtęci do ponad 30. kreski powyżej zera. Morze Śródziemne ma natomiast temperaturę umożliwiającą efektywne schłodzenie się po kąpieli słonecznej. W maju to ok. 18 st. C, w kolejnych miesiącach wzrasta do mniej więcej 22-25 st. C, nie podgrzewając się tak bardzo jak to ma miejsce z wodą morską w części kurortów w Egipcie czy też w Turcji. A tutejsze wybrzeże jest zróżnicowane i zjawiskowo piękne, z szerokimi, piaszczystymi plażami, na których świetnie się wypoczywa.