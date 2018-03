Hiszpańskie wakacje 2018. Przegląd cen, kierunków, biur podróży i lotnisk

Hiszpania to kraj korridy, flamenco, pysznej kuchni, a także pięknych budowli i plaż. Jest idealnym miejscem na wakacje, o którym warto wiedzieć jak najwięcej. Gdzie pojechać, za ile i jak się dostać do Hiszpanii? Odpowiadamy.

Na początek dobra wiadomość: cena wczasów w Hiszpanii nie musi być wysoka. Wakacje w jednej z bajecznych okolic tego kraju można spędzić już za niespełna 400 zł (z dojazdem własnym). Tak jest na przykład z Katalonią . Dlatego warto szukać ofert first minute .

W malowniczej Andaluzji ceny za turnus zaczynają się od około 550 zł. To również niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że w zamian można otrzymać komfortowy apartament z Wi-Fi w 3-gwiazdkowym obiekcie niedaleko plaży. Niektórym osobom w tańszych ofertach biur podróży może jednak przeszkadzać brak wyżywienia, ale już za niewiele ponad 600 zł spokojnie można wykupić ofertę ze śniadaniami, a za około 750 zł – ze śniadaniami i obiadokolacjami.

Gdzie pojechać?

Wybór miejsca na urlop w Hiszpanii zależy od tego, w jaki sposób zamierzamy wypoczywać. Jeśli celem jest wylegiwanie się na plaży, polecamy hiszpańskie wybrzeże. Zwłaszcza Costa del Sol i Costa Blanca , nad którymi latem wiecznie góruje słońce, a temperatura powietrza często przekracza 30 st. C. Można się więc nieźle opalić.

A co ze zwiedzającymi? Ci na swój cel mogą wybrać Sewillę , stolicę Andaluzji. To w tym mieście znajduje się mauretański pałac Alkazar – jeden z największych zabytków w Hiszpanii , architektoniczny cud z niezwykłym dziedzińcem i ogrodami, których nie da się zobaczyć nigdzie indziej. Poza tym warto wybrać się na Plaza de Toros de la Maestranza, czyli legendarną arenę walk byków, na której odbywa się korrida. Działa tam również muzeum korridy.

Jjakie wybrać biuro podróży?

Ponieważ Hiszpania jest chętnie wybierana przez turystów, wakacje w tym kraju oferuje wiele biur podróży, w tym te największe. Na przykład Itaka, która proponuje turnusy głównie w komfortowych, co najmniej 3-gwiazdkowych hotelach. Ceny w Itace zaczynają się od niecałych 1800 zł za osobę. Z podobnego pułapu cenowego startują oferty wczasów w Hiszpanii proponowane przez firmy TUI, Rainbow i Wezyr Holidays, za które trzeba zapłacić przynajmniej 1600-1700 zł.

Mniej wymagający turyści mogą skorzystać z usług Exim Tours, z którym da się polecieć do Hiszpanii za niecałe 1300 zł. A za raptem kilkaset złotych można wybrać się na Półwysep Iberyjski z biurami Neckermann i Europe Mountains, choć wiele z ich ofert nie uwzględnia kosztów wyżywienia i dojazdu, o które trzeba zadbać samemu.

Z jakich lotnisk dolecimy?

W podróż do Hiszpanii polecimy z większości polskich lotnisk. W zależności od miejsca wylotu i celu, loty trwają od 3 do 4 godzin. Najwięcej możliwości daje oczywiście Warszawa, bo zarówno Lotnisko im. Fryderyka Chopina, jak i Port lotniczy Warszawa-Modlin obsługują loty do tego kraju. Poza tym połączenie z Hiszpanią mają: