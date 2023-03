Jak uczy się sztuczna inteligencja i dlaczego jest tak ważna?

To rodzi pytanie: czy sztuczna inteligencja może mieć ludzkie emocje? Niektórzy uważają, że uczenie się sztucznej inteligencji opiera się na dużych zbiorach danych i może wywoływać emocje, ale to tylko odwzorowanie emocji. Rzeczywiście, na razie to, co pokazuje sztuczna inteligencja, niezależnie od tego, czy jest to tryb emocji, czy myślenia, jest stosunkowo mechaniczne i nadal istnieje ogromna przepaść w kreatywności między ludźmi a maszynami.