Ogrody sensoryczne w Polsce. Te atrakcje pobudzą wszystkie zmysły

Ogród sensoryczny w Gdańsku Oliwie

Trzecia subiektywna propozycja w naszym zestawieniu to bezpłatny ogród sensoryczny w parku przy Stawie Młyńskim w Gdańsku Oliwie. Przygotowano tam m.in. place zabaw, zielone przestrzenie rekreacyjne, trasy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także ścieżki o zróżnicowanej fakturze idealne do spacerowania boso. Ogród sensoryczny oddziałuje na wszystkie zmysły. To dobre miejsce zarówno do relaksu, jak i nauki czy terapii.